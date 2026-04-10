【モデルプレス＝2026/04/10】お笑いコンビ・中川家の礼二が4月10日、自身のInstagramを更新。息子との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】54歳芸人「後ろ姿似てる」息子との2ショット◆中川家・礼二、息子との2ショット披露礼二は「3月28日にオープンしたばかりの大井町トラックスに息子と一緒に行きました」と、グランドオープンして間もないJR大井町駅直結の大規模複合施設「大井町トラックス」に行ったことを報告。