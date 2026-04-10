中川家・礼二、息子との“鉄道満喫旅”2ショットに「ペアルック素敵」「後ろ姿そっくり」の声
【モデルプレス＝2026/04/10】お笑いコンビ・中川家の礼二が4月10日、自身のInstagramを更新。息子との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】54歳芸人「後ろ姿似てる」息子との2ショット
礼二は「3月28日にオープンしたばかりの大井町トラックスに息子と一緒に行きました」と、グランドオープンして間もないJR大井町駅直結の大規模複合施設「大井町トラックス」に行ったことを報告。芸能界屈指の鉄道ファンと知られている礼二は「車庫が見えるホテルに泊まり、その景色に私も子どもも大興奮！深夜になると全車両揃い、昼間とはまた違う雰囲気に」と気持ちの高ぶりを伝え、礼二と息子どちらもグレーのパーカーに身を包み、線路に視線を向けた親子ショットを公開した。
この投稿にファンからは「息子さんの成長感じる」「ペアルック素敵」「後ろ姿そっくり」「親子旅楽しそう」「礼二さんの表情、息子さんへの愛情伝わる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】54歳芸人「後ろ姿似てる」息子との2ショット
◆中川家・礼二、息子との2ショット披露
礼二は「3月28日にオープンしたばかりの大井町トラックスに息子と一緒に行きました」と、グランドオープンして間もないJR大井町駅直結の大規模複合施設「大井町トラックス」に行ったことを報告。芸能界屈指の鉄道ファンと知られている礼二は「車庫が見えるホテルに泊まり、その景色に私も子どもも大興奮！深夜になると全車両揃い、昼間とはまた違う雰囲気に」と気持ちの高ぶりを伝え、礼二と息子どちらもグレーのパーカーに身を包み、線路に視線を向けた親子ショットを公開した。
◆中川家・礼二の投稿に反響
この投稿にファンからは「息子さんの成長感じる」「ペアルック素敵」「後ろ姿そっくり」「親子旅楽しそう」「礼二さんの表情、息子さんへの愛情伝わる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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