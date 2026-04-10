櫻坂46の山崎天（崎＝たつさき／20）が、3月14日に開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（TGC 2026 S/S）に出演した。山崎はこの日のランウェイでデニムと迷彩柄をミックスした最新の春夏ファッションを披露。インタビューでは、ランウェイの感想や衣装についてのほか、新たに挑戦したいという「演技」への意欲、そしてグループにとっての大きな節目となるMUFGスタジアム（国立競技場）へ