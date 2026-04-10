猫が『パソコン』の上に乗りたがる理由とは？ 1.飼い主の「注目」を独り占めしたいから 結論から言うと、猫はわざと邪魔しているというより「自分を見てほしい」という気持ちで行動していることがあります。 パソコンに向かっているとき、飼い主の視線や意識は画面に集中しがちです。その状態は猫にとって「無視されている」と感じやすい時間でもあります。 たとえば、作業の合間に隙を狙ってキーボ