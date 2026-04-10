猫が『パソコン』の上に乗りたがる理由とは？

1.飼い主の「注目」を独り占めしたいから

結論から言うと、猫はわざと邪魔しているというより「自分を見てほしい」という気持ちで行動していることがあります。

パソコンに向かっているとき、飼い主の視線や意識は画面に集中しがちです。その状態は猫にとって「無視されている」と感じやすい時間でもあります。

たとえば、作業の合間に隙を狙ってキーボードの上にどっしり座る…。そんな経験は多いはずです。

あの行動は、飼い主の視線を自分に戻すためのシンプルで確実な方法。「画面よりも自分のほうに注目して」と伝えているようにも見えます。

普段から甘えん坊な猫ほどこの傾向は強く、作業中こそ近づいてくることも少なくありません。猫なりの「かまってサイン」と考えると、少し愛おしく感じられるでしょう。

2.あたたかくて心地よい場所だから

パソコンの上に乗る理由として非常に多いのが「暖かさ」です。ノートパソコンは使用中にほんのり熱を持ち、猫にとってはちょうど良いぬくもりになります。

とくに寒い季節や、床がひんやりしている環境では、暖かい場所を求めて移動するのが猫の習性です。

ノートパソコンは、平らで安定した形状になっています。猫にとっては暖かいヒーターのような存在に感じているのかもしれません。

適度な高さとサイズ感で、「ここは居心地がいい場所」と認識しているのでしょう。一度その快適さを覚えてしまうと、繰り返し乗りたくなるのも自然なことです。

3.飼い主のニオイに安心するため

猫は嗅覚が発達しており、安心できるニオイをとても大切にします。パソコンやキーボードには、日常的に触れている飼い主の手のニオイがしっかりついています。

猫にとっては「安心できる場所」のひとつで、リラックスしたいときや、少し不安を感じているときほど、飼い主のニオイがする場所に身を置こうとする傾向があります。

たとえば、新しい環境に慣れていない猫や、来客後に落ち着かない様子の猫が、パソコンの上でくつろぐこともあります。

これは単なるいたずらではなく、自分を落ち着かせるための行動です。そう考えると、行動の意味が理解しやすくなります。

猫をパソコンに乗らせないための対策方法

猫の気持ちを尊重しつつ、作業の邪魔を減らす工夫が大切です。ポイントは「代わりに魅力的な場所を用意すること」にあります。

おすすめなのが、パソコンの近くに猫専用の居場所を作ることです。小さなクッションやブランケットを置くだけでも効果があります。

飼い主のそばで安心でき、なおかつ暖かい場所を用意すれば、自然とそちらを選ぶようになるケースが多いです。

さらに、猫が構ってほしそうにしていたら作業前に少しだけ遊んであげるようにしましょう。満足感が得られると、猫は落ち着いて休む時間に入りやすくなります。そして、結果として、パソコンの上に乗る頻度も減っていきます。

どうしても乗ってしまう場合は、無理に叱るより静かに移動させるのが理想的です。強く反応すると「構ってもらえた」と学習してしまう可能性もあるため、淡々と対応することがコツです。

まとめ

猫がパソコンの上に乗る行動は、いたずらではなく「そばにいたい」「安心したい」という素直な気持ちの表れです。

作業中に邪魔だと感じてしまう瞬間もありますが、その背景には飼い主への信頼や甘えがしっかり隠れています。そう考えると、見え方が少し変わってくるのではないでしょうか。

とはいえ、毎回キーボードを占領されては困る場面もありますよね。そんなときは、無理にやめさせるのではなく、近くにくつろげる場所を用意したり、先に遊んで満足させてあげたりして満足度を高めてあげましょう。

日常の中で起こる何気ない行動にも理由があると知ることで、愛猫との関係はより深まっていきます。

困った行動を「かわいいサイン」として受け止めながら、無理のない付き合い方を見つけていきたいですね。