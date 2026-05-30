紀平が早大スケート部に入部した(C)Getty Imagesフィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花が、早大スケート部に入部することが明らかになった。同スケート部フィギュア部門の公式Xが報告した。【写真】紀平梨花が部員紹介にも登場！実際の投稿をチェック紀平は部員紹介25人目として登場し、一言欄には「早稲田スケート部に入部することになりました！よろしくお願いします」とコメントしている。また、趣味は音楽を聞くこと