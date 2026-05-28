モーニング娘。’26が28日、公式YouTubeチャンネルを更新。18期2人目の新メンバーとして12歳の石川華望（はなの）が加入すると発表した。ハロプロ研修生の石川は、リーダーの野中美希からサプライズで加入を伝えられると「本当ですか？私モーニング娘。さんに入りたいと思ってたんですよ」と震え声で喜びを口にした。自己紹介では「マイペースでポジティブな人間」と自らを評した。メンバーから何と呼ばれたいかという質問