【モデルプレス＝2026/04/10】女優の内田理央が4月9日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。【写真】34歳女優「美しさに釘付け」驚きイメチェン姿◆内田理央、イメチェン姿公開内田は「るるん」と嬉しそうな様子を投稿。「透明感ある暗めのベージュにしてもらって引き続きレイヤー沢山」「2センチだけ切って セットは太めのコテで巻いてもらいました」とイメージチェンジしたヘ