内田理央、イメチェン姿＆ヘアスタイルのオーダー公開「イメチェン後も可愛い」「前髪ありも似合ってる」の声
【モデルプレス＝2026/04/10】女優の内田理央が4月9日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】34歳女優「美しさに釘付け」驚きイメチェン姿
内田は「るるん」と嬉しそうな様子を投稿。「透明感ある暗めのベージュにしてもらって引き続きレイヤー沢山」「2センチだけ切って セットは太めのコテで巻いてもらいました」とイメージチェンジしたヘアスタイルの様子を記し、シースルーバングにゆる巻きウェーブヘアで、黒のトップスを合わせた姿を鏡越しの自撮りを公開している。
また「来月前髪切るかも？切らないかも？ってずっと悩んでます みんなはどっちがすき？」とファンに投げかけている。
この投稿には「イメチェン後も可愛い」「前髪ありも似合ってる」「凛とした美しさに釘付け」「レイヤーたくさん入ってて素敵」「ビジュ最高」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】34歳女優「美しさに釘付け」驚きイメチェン姿
◆内田理央、イメチェン姿公開
内田は「るるん」と嬉しそうな様子を投稿。「透明感ある暗めのベージュにしてもらって引き続きレイヤー沢山」「2センチだけ切って セットは太めのコテで巻いてもらいました」とイメージチェンジしたヘアスタイルの様子を記し、シースルーバングにゆる巻きウェーブヘアで、黒のトップスを合わせた姿を鏡越しの自撮りを公開している。
また「来月前髪切るかも？切らないかも？ってずっと悩んでます みんなはどっちがすき？」とファンに投げかけている。
◆内田理央の投稿に反響
この投稿には「イメチェン後も可愛い」「前髪ありも似合ってる」「凛とした美しさに釘付け」「レイヤーたくさん入ってて素敵」「ビジュ最高」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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