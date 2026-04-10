アンカー・ジャパンは、接続されたiPhoneのモデル名を検知し、モデル名や出力、本体温度、充電の進行状況などを表示するディスプレイ搭載のUSB急速充電器「Anker Nano Charger(45W, Display, スイングプラグ)」を4月9日に発売した。価格は3,990円。カラーはブラック、ホワイト、ブルー、オレンジだが、ブルーとオレンジは4月下旬発売予定。 本体にスマートディスプレイを搭載。USB Power Deliv