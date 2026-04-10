アンカー・ジャパンは、接続されたiPhoneのモデル名を検知し、モデル名や出力、本体温度、充電の進行状況などを表示するディスプレイ搭載のUSB急速充電器「Anker Nano Charger(45W, Display, スイングプラグ)」を4月9日に発売した。価格は3,990円。カラーはブラック、ホワイト、ブルー、オレンジだが、ブルーとオレンジは4月下旬発売予定。

本体にスマートディスプレイを搭載。USB Power Deliveryのプロトコルに加えて、アンカー独自のカスタムAIチップにより接続されたiPhoneのモデル名も検知して、ディスプレイにiPhoneのモデル名を表示するほか、出力、本体温度、充電の進行状況を表示して、iPhoneに最適な充電が行なわれていることをリアルタイムで確認できる。

検知に対応するのはiPhone 13～17シリーズだが、iPhone 13、13 Pro、14、14 Pro、17eは対象外。

スマートディスプレイには、充電状況に応じて表情や動きが変化するオリジナルキャラクターの表示・演出も行なわれる。

USB急速充電器としては、最大45W出力に対応する。搭載ポートはUSB-C×1。

接続されたiPhoneのバッテリー残量に応じて自動で出力を最適化し、本体を保護しつつ効率的に急速充電でき、本体上部のタッチ式ボタンを操作すれば、充電時の発熱を最小限に抑える「保護充電モード」も利用できる。

コンセントプラグは90度と約180度の2段階で角度調整が可能で、コンセントの向きや電源タップの形状、ケーブルの方向に合わせて最適な角度で使用でき「家具の裏やカフェのテーブル、出張や旅行先のホテル等の限られたスペースでも干渉しづらく、快適にお使いいただける」という。