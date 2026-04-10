スマートフォン（スマホ）での写真・動画撮影が当たり前になった今、「もっとカメラらしく使いたい」と感じている人も多いだろう。そんな声に応える製品として、アクセサリーブランド「PGYTECH（ピージーワイテック）」からiPhoneを本格カメラのように操作できる撮影キット「RetroVa（レトロバ）オールインワンセット」が発売となった。iPhone 17 Pro／Pro Max／16 Pro／Pro Maxに対応。海外のクラウドファンディングで注目を集