今月から始まった自転車の交通違反に対する反則通告制度、いわゆる青切符。その対象に含まれる高校生に対しての自転車教室が金沢市内の高校で開かれました。この自転車教室は、交通事故の未然防止や被害の軽減を目的に石川県などが行ったものです。10日は高校生も青切符制度の対象になることが説明され、クイズを用いながら自転車の並走やスマホの使用が反則金の対象になることを学んでいました。 生徒は：「自分は登校で(自