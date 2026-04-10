猫が安心できる『距離感』のポイント4つ 猫にとって「ちょうどいい距離」は、人が思っている以上に大切。かわいさのあまり近づきすぎたり、構いすぎたりすると、猫は不安を感じてしまうことがあります。ここでは、猫が落ち着いて過ごせる距離感のポイントを解説します。 1.いきなり近づきすぎない まず大事なのは、いきなり猫に近づきすぎないこと。猫は急な動きや接近を警戒する動物。とくに、正面から一気に距