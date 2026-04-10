株式会社LASSICが運営する、「テレワーク・リモートワーク総合研究所（テレリモ総研）」は、全国のリモートワーク経験がある20～60代の就業者1,009名を対象に「職場での不調要因と価値観の変化に関する調査」を実施した。その内容を一部抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー 職場の人間関係の「不調の種」、「コミュニケーションが取りづらく孤立感を感