6月19日から21日まで開催される、国内最大級のオーディオ総合イベント「OTOTEN2026」の出展者が発表された。今年は、78社・団体が出展する。 既報の通り、今年は一般公開日に先がけ、入場者数限定の有料日「プレミアムデー」(6月19日)を設ける。入場チケットは事前販売となり、4月24日より販売開始予定。価格は1,100円。20日・21日の一般公開日は、従来通り事前登録制の入場無料で実施する。 出展社・団体は以