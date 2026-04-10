6月19日から21日まで開催される、国内最大級のオーディオ総合イベント「OTOTEN2026」の出展社が発表された。今年は、78社・団体が出展する。

既報の通り、今年は一般公開日に先がけ、入場者数限定の有料日「プレミアムデー」(6月19日)を設ける。入場チケットは事前販売となり、4月24日より販売開始予定。価格は1,100円。20日・21日の一般公開日は、従来通り事前登録制の入場無料で実施する。

出展社・団体は以下の通り。

株式会社アコースティックフィールド 旭化成エレクトロニクス株式会社 有限会社飯田ピアノ InnoTech株式会社 インターフェイス株式会社 WHISMR合同会社 Wuhan Aune Acoustics Co., Ltd. AES日本学生支部 Xperi株式会社 Edifier Japan 株式会社 株式会社エミライ M'sファクトリー エム・ティ・アイ株式会社 株式会社オーディオテクニカ オーロラサウンド株式会社 株式会社小柳出電気商会 株式会社音楽之友社 オンキヨー株式会社 株式会社音元出版 鹿島建設株式会社 株式会社金井製作所 カナルワークス株式会社 カルバオン株式会社 完実電気株式会社 北日本音響株式会社 クボテック株式会社 株式会社クリプトン 株式会社KEF JAPAN 株式会社光城精工 株式会社コルグ サエクコマース株式会社 Savitech Corp. Xandrie Japan 株式会社 株式会社CRI・ミドルウェア 株式会社JVCケンウッド 株式会社ジェネレックジャパン 城下工業株式会社 SYNCOMM TECHNOLOGY CORP. ズートコミュニケーション合同会社 株式会社ステレオサウンド StreamUnlimited Engineering GmbH ソニー株式会社 ティアック株式会社 株式会社ディーアンドエムホールディングス DVAS合同会社 TOA株式会社 株式会社デジタルストリーム 一般社団法人電子情報技術産業協会 東京エレクトロンデバイス株式会社 東北パイオニア株式会社 株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント 株式会社ナガオカ 一般社団法人日本音楽スタジオ協会 日本音響エンジニアリング株式会社 株式会社日本ディックス 日本電気硝子株式会社 ハーマンインターナショナル株式会社 Hi-Unit branding.株式会社 パナソニック株式会社 株式会社林製作所 株式会社PDN ヒビノ株式会社 フォーカルポイント株式会社 Fosi Audio Japan株式会社 株式会社ブライトーン フラウンホーファーIIS 株式会社ブリスオーディオ フルテック株式会社 プレシードジャパン株式会社 株式会社前園サウンドラボ 株式会社マギウェイ 株式会社MUSIN 株式会社メディア・インテグレーション ヤマハ株式会社 株式会社ヤマハミュージックジャパン 株式会社由紀精密 WAPAN株式会社 株式会社ワンモア