トヨタ「新型ヴォクシー」発表！ デザイン刷新で「ワル顔」ますます進化！2026年4月10日、トヨタはミドルサイズミニバンとしてファミリー層を中心に高い人気を誇る「ヴォクシー」の一部改良モデルを発表しました。新しいヴォクシーは、同年5月6日より全国の販売店を通じて発売される予定です。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新型ヴォクシー」です！（29枚）なお、福祉車両であるウェルキャブ仕様については、少し遅