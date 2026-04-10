トヨタ「新型ヴォクシー」発表！ デザイン刷新で「ワル顔」ますます進化！

2026年4月10日、トヨタはミドルサイズミニバンとしてファミリー層を中心に高い人気を誇る「ヴォクシー」の一部改良モデルを発表しました。

新しいヴォクシーは、同年5月6日より全国の販売店を通じて発売される予定です。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新型ヴォクシー」です！（29枚）

なお、福祉車両であるウェルキャブ仕様については、少し遅れて5月中旬頃の発売が予定されています。

今回の改良では、内外装の意匠変更によるデザイン性の向上にくわえ、パワートレインのラインナップ見直しや快適装備の拡充が行われ、ミニバンとしての完成度をさらに高めたモデルへと進化しています。

この一部改良における最も大きなトピックは、カーボンニュートラル社会の実現を見据えたパワートレインの整理です。

これまで設定されていた2リッターガソリンエンジン車が、ウェルキャブ仕様を除いてラインナップから外れ、パワートレインが1.8リッターハイブリッド車のみへと統一されました。

これにより、一般的なグレードのヴォクシーは全車が高い環境性能と優れた燃費性能を備える、実質的な「ハイブリッド専用ミニバン」として新たなスタートを切ることになります。

エクステリアでは、ヴォクシーの持ち味である押し出しの強いフロントフェイスがより洗練されました。

フロントグリルは本体部分がブラック加飾に変更され、一層引き締まった表情を演出。

さらに、新たに設定されたボディカラーである「ニュートラルブラック」を選択した場合に限り、グリルガーニッシュもブラック加飾となり、ボディ全体との一体感が高まります。

ヘッドランプ周りも目元を強調するスタイリッシュなデザインへとアップデートされており、全車にマニュアルレベリング機能付きのリフレクター式LEDヘッドランプとLEDターンランプ、デイライト機能付きのLEDクリアランスランプが標準装備されます。

上級グレードの「S-Z」には、オートレベリング機能付きのプロジェクター式LEDヘッドランプをメーカーオプションとして用意。

足元を引き締める17インチアルミホイールも、切削光輝にブラック塗装とダーククリアを組み合わせた仕様に変更され、精悍さが増しました。

インテリアについても、全体的にスポーティさと上質さが引き上げられています。

全グレード共通の変更点として、シフトノブやウインドウスイッチ周りのパネルが美しいピアノブラック塗装に変更されました。

とくに上級グレードの「S-Z」では、メーターフードが表皮巻きのステッチ加工となるほか、インストルメントパネルへのステッチ追加や一部へのスエード調表皮の採用、シート表皮のデザイン変更、ドアトリムへのステッチ追加およびスエード調表皮の採用など、手や視線が触れる部分の質感が大幅に引き上げられています。

また、機能面や快適装備の拡充も実用性を大きく高めています。

ドライバーの視認性を左右するメーターパネルは、液晶部分が大型化。

「S-Z」グレードでは従来の7インチから12.3インチの大型ディスプレイへと拡大され、「S-G」グレードでも4.2インチから7インチへとサイズアップしています。

また、昨今の交通事情においてニーズの高い前後方のドライブレコーダーが「S-Z」に標準装備、「S-G」にメーカーオプションとして設定されました。

そのほか、日常の利便性を高める装備として、ワンタッチスイッチ付きのデュアルパワースライドドアが「S-G」グレードにも標準装備として追加された点も、ファミリー層にとって非常に嬉しい改良と言えます。

もちろん、走りの質感も着実に向上しています。

ショックアブソーバーの減衰力が最適化されたことで、路面からの突き上げがマイルドになり、乗り心地が改善。

くわえて、ノイズの侵入経路に防音材などを最適に配置することで、車内の静粛性も一段と高められました。

また、雪道などでの走行安定性を高めるため、ハイブリッドの四輪駆動モデルであるE-Four車には、ドライブモードセレクトに「SNOW EXTRAモード」が新たに追加設定されています。

ボディカラーには、「ニュートラルブラック」と「アーバンロック」という2つの新色が追加され、「プラチナホワイトパール」とあわせ全3色のラインナップとなりました。

車両価格（消費税込み）は、375万1000円から438万200円です。

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このように、実質的なハイブリッド車への統一や内外装の質感向上、そして装備の充実を果たした新型ヴォクシー。

激戦区のミドルサイズミニバン市場において、さらに強固なポジションを築いていくことになるでしょう。