Aさん（30代女性）は夫と子どもの3人暮らしで、現在は専業主婦として家庭を支えています。働きに出る夫を支えることと愛する我が子の成長を見守ることに使命感を持っており、Aさんは今の生活に満足していました。【漫画】「産休育休って棚からぼたもち」「扶養入ってるならラッキーじゃね」専業主婦と兼業主婦の会話バトルある日、家に遊びに来てくれた友人にそのことを話すと「専業主婦ってリスク高くない？旦那さんが病気したら