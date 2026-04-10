4月10日（現地時間9日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のチェイス・センターでゴールデンステイト・ウォリアーズと対戦した。 ウェスタン・カンファレンス4位のレイカーズはジャクソン・ヘイズ、オースティン・リーブス、マーカス・スマート、ルカ・ドンチッチが欠場。レブロン・ジェームズが復帰を果たし、ルーク・ケナード、ジ