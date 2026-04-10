レイカーズがウォリアーズに勝利、連敗「3」でストップ…八村塁は2本の3Pを含む12得点

4月10日（現地時間9日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のチェイス・センターでゴールデンステイト・ウォリアーズと対戦した。

ウェスタン・カンファレンス4位のレイカーズはジャクソン・ヘイズ、オースティン・リーブス、マーカス・スマート、ルカ・ドンチッチが欠場。レブロン・ジェームズが復帰を果たし、ルーク・ケナード、ジェイク・ラレイビア、八村、ディアンドレ・エイトンとともに先発を務めた。

第1クォーターはレブロンがオフェンスをけん引。開始1分47秒から2連続でシュートを決めると、終盤にはブロニー・ジェームズのパスからダンクを叩き込むなど、最初の12分間で12得点を記録した。

5点リードで迎えた第2クォーターは開始から0－9のランを許したものの、レブロンが3ポイントシュートを成功。ケナード、ドリュー・ティミーも得点を重ねると、八村が長距離砲を沈め、再びリードを奪った。

53－49で前半を終え、レブロンがチーム最多18得点の活躍。エイトンが9得点、八村が8得点、ケナードが7得点で続いた。

レブロン、ラレイビアの連続得点で始まった第3クォーターは、開始2分2秒に八村がファウルを受けながらシュートを成功。リードを広げながら試合を進めると、残り1分38秒にレブロンのアシストからブロニーが3ポイントを沈めた。

第4クォーターは8－0のランで始まると、開始2分59秒にラレイビアの3ポイントで96－75と20点リード。ニック・スミスJr.やケナードも続き、ウォリアーズを突き放した。

レイカーズが最終スコア119－103で勝利を収め、連敗を「3」でストップ。レブロンが26得点8リバウンド11アシスト1ブロック2スティールと攻守両面で躍動したほか、エイトンが21得点5リバウンド、ラレイビアが16得点7リバウンド3スティール、ケナードが14得点8アシスト4スティールを挙げ、八村は28分57秒の出場で2本の3ポイントを含む12得点に2リバウンド2アシスト3スティールをマークした。

なお、レイカーズのレギュラーシーズンは残り2試合。11日（同10日）のフェニックス・サンズ戦、13日（同12日）のユタ・ジャズ戦をこなし、「NBAプレーオフ2026」に挑む。

■試合結果



ゴールデンステイト・ウォリアーズ 103－119 ロサンゼルス・レイカーズ



GSW｜23｜26｜24｜30｜＝103



LAL｜28｜25｜29｜37｜＝119



BRONNY TO LEBRON 👏 pic.twitter.com/InQLZbP37c

- NBA (@NBA) April 10, 2026

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