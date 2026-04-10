インナージャーニーが、キングレコードからメジャーデビューすることが決定。あわせて、デビューシングル「Toi toi toi !」を5月20日にデジタルリリースする。 （関連：【画像あり】インナージャーニー、メジャーデビューを発表した渋谷WWW公演のライブ写真） 本発表は、4月9日に渋谷WWWで開催されたツアー『ときめきヘルツ』のファイ