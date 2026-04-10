インナージャーニーが、キングレコードからメジャーデビューすることが決定。あわせて、デビューシングル「Toi toi toi !」を5月20日にデジタルリリースする。

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本発表は、4月9日に渋谷WWWで開催されたツアー『ときめきヘルツ』のファイナル公演にて行われ、同公演で新曲「Toi toi toi !」が初披露された。

「Toi toi toi !」は、「うまくいくよ」という幸運を祈るドイツ語のおまじないの言葉に着想を得て、カモシタサラが書き下ろしたロックナンバー。カモシタは「新しい生活に不安を抱いているあなたに向けて書きました。音楽や映画、あなたが好きなものは変わらずに存在し続けるから、あなたはそのまま、誰にも邪魔されずに生きていいんだよ。みんな昔は子どもだったのだから！『Toi toi toi !』と唱えれば、なんだか全部うまくいく気がする。すべてが大丈夫になるよ、という歌です」とコメントしている。

なお本楽曲は、4月13日より関西テレビ『旬感LIVE とれたてっ！』の4月クールエンディングテーマとしてオンエアされる。

【メンバーコメント】

・カモシタサラ

14歳、夜、自室の部屋でカーテンを開けて窓ガラスに映るギターを担いだ半纏姿の自分を見つめ、音楽で生きていくことを夢見ていた少女が、キングレコードからメジャーデビューします。せっかく生まれたからには、いろんなことにチャレンジしたい！たくさんの人に聴いてほしい！そのサポートをしてくれる心強い仲間が増えました。ここまで来られたのは、聴き続けてくれたみんながいるからです。本当にありがとうございます。ここからがスタート。いつだってあのときの心のままです。変わらないものを持ち続けながら、変わっていくわたしたちを見ていてください。どうぞよろしくお願いします！（カモシタサラ）

・本多秀

インナージャーニーは結成から約6年が経ちメジャーデビューします。ようやくスタート地点に立てることを喜ばしく思います。インナージャーニーチームと共にインナージャーニーやカモシタサラ、自分自身の存在、そして最高の楽曲を後世に残していけるよう努めていきます。今までと変わらないところもありつつ今後の新しいインナージャーニーにご期待ください！どうぞよろしくお願いします。（本多秀）

（文＝リアルサウンド編集部）