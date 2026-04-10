（CNN）韓国外務省は10日、米国とイランの停戦合意を受け、ホルムズ海峡における韓国船舶の安全航行について協議するため、特使をイランに派遣すると発表した。韓国は米国の主要同盟国であり、インド太平洋地域の安全保障戦略において中心的な役割を担っている。また国内に約2万8000人の米軍部隊を駐留させることで、北朝鮮の脅威に対抗している。韓国外務省は、前日に趙鉉（チョ・ヒョン）外相とイランのアラグチ外相が電話会談を