元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（60）は10日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。東京都をはじめ全国の公園などで倒木が相次いでいる問題について「高い高層マンションやビルも、今、どんどん上へ上へ、という感じで見ているけれど、やっぱり、足元を見ろ、ということなのかなと、あらためて思いますね」と、含蓄ある言葉で感想を口にした。東京では今月2日、桜の名所である千代田区の千鳥