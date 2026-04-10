【30MF ドゥロースケルトン】 開発・発売元：BANDAI SPIRITS 発売日：2026年4月11日 価格：1,980円 ジャンル：プラモデル サイズ：全高約155mm BANDAI SPIRITSのファンタジープラモデルブランド「30 MINUTES FANTASY（30MF）」の、これまでのラインナップとは一線を画す最新アイテム「30MF ドゥロースケルトン」が4月11