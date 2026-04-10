Netflixシリーズ「喧嘩独学」 Netflixは、Netflixシリーズ「喧嘩独学」を6月11日より世界独占配信する。主要キャストらの場面写真が公開された。 「翔んで埼玉」「はたらく細胞」など、常識破りの世界観で日本中を魅了してきた、武内英樹監督×徳永友一脚本の最強タッグがNetflixで初の映像化に挑むのは、「喧嘩独学」。 原作漫画は、「LINEマンガ」のオリジナルウェブトゥーン作品で、国内累計閲覧