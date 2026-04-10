「サッポロ生ビール黒ラベル」が贈る一夜限りの特別なライブ「THE STAR JAM 2026」が7月6日に東京ガーデンシアターで開催される。音楽を愛する大人たちに特別な音楽体験とともに、完璧な生ビールを目指して進化する「サッポロ生ビール黒ラベル」のこだわりの生ビール体験を届ける。イベントには、人気ロックバンドの[Alexandros]とマカロニえんぴつが登場。日本のロックシーンを牽引する2組による対バン形式でのライブは初の開催と