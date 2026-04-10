「サッポロ生ビール黒ラベル」が七夕前夜に贈る　[Alexandros]×マカロニえんぴつ初の対バン、限定グッズ販売も

「サッポロ生ビール黒ラベル」が贈る一夜限りの特別なライブ「THE STAR JAM 2026」が7月6日に東京ガーデンシアターで開催される。音楽を愛する大人たちに特別な音楽体験とともに、完璧な生ビールを目指して進化する「サッポロ生ビール黒ラベル」のこだわりの生ビール体験を届ける。

イベントには、人気ロックバンドの[Alexandros]とマカロニえんぴつが登場。日本のロックシーンを牽引する2組による対バン形式でのライブは初の開催となる。会場では、提供品質にこだわり抜いた「ザ・パーフェクト黒ラベル」が提供されるほか、ECサイト「サッポロ生ビール黒ラベル THE SHOP」のオリジナルアイテムや、出演アーティストとコラボレーションしたTシャツ、マフラータオルなどの限定グッズを販売する。

有明の東京ガーデンシアターで19:00開演。全席指定。税込7,700円(1ドリンク付き）、9,000円（ザ・パーフェクト黒ラベル飲み放題付き）。4月9日からチケットぴあで受付中。

詳細は特設サイトで。

https://c-kurolabel.jp/thestarjam2026/

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