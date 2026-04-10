テレビ朝日系「見取り図じゃん」が１０日放送され、かまいたちの濱家隆一が新番組の決起集会で番組プロデューサーとの大ゲンカした過去が暴露された。この日は番組の祝５周年記念として「貸し切り屋形船で戦友と東京ツアーＳＰ」として、かまいたち、ニューヨーク、モグライダーがゲストで登場した。この４組といえば、２０２３年に鳴り物入りでスタートしたＴＢＳ系バラエティー番組「ジョンソン」で共演。ダウンタウンらが