テレビ朝日系「見取り図じゃん」が１０日放送され、かまいたちの濱家隆一が新番組の決起集会で番組プロデューサーとの大ゲンカした過去が暴露された。

この日は番組の祝５周年記念として「貸し切り屋形船で戦友と東京ツアーＳＰ」として、かまいたち、ニューヨーク、モグライダーがゲストで登場した。

この４組といえば、２０２３年に鳴り物入りでスタートしたＴＢＳ系バラエティー番組「ジョンソン」で共演。ダウンタウンらが出演した人気番組「リンカーン」の後継番組として大きな期待をかけられたが、わずか１年で終了していた。

見取り図の盛山晋太郎が番組を振り返り、「重圧凄かったと思います、かまいたちさん」とメイン的な立ち位置だったかまいたちを慮ると、かまいたちの山内健司も「すごかったな。華々しく始まったからな」と同意した。

すると、モグライダーのともしげが「一番最初の打ち上げの時にプロデューサーの人とケンカしてましたもんね」と、いきなり濱家とプロデューサーの大ゲンカを暴露した。

山内は「初見組の人は多分、焦ってたよね。ニューヨークとかも『大丈夫すか？』みたいな」と平然とした顔で説明。その時濱家のすぐ近くの座っていたというニューヨークの嶋佐和也は「濱家さん、どんどん熱くなってきて、僕、シレッと席移動しましたもん」と回想した。

モグライダー・芝大輔も「なんか知らない間にああなってたよね。（番組スタッフが）『一回ここで締めましょうか』って言って、『代表して、かまいたちさん！』。（濱家が）立ち上がった時には（怒りで）白蛇みたいに（顔が真っ白に）なってましたよね」と“追撃”し、濱家はただただ苦笑いを浮かべるばかりだった。

濱家は「なんか…一発。どこまであれかわからへんけど…。１発目（の収録）に運動会やるって言ってたやん。俺はどうしてもそれが許せなくて。多分、それでその時にケンカになって。個人的にやっとけばいいのに…。『俺が言わねば！』みたいになって、立って…。体感、俺３０分ぐらいしゃべってたよな」と怒りの原因について説明した。

山内が「『新番組、始まります』の決起集会で、スタッフさん全員いるところで…。『じゃあ、最後締めのあいさつで濱家さん！』って言ったら。『ああー、こんな番組、もうどうせ終わると思います』って」とバラして、横に座る濱家をうなだれさせた。

さらに芝が「『今、笑った人、３年後、５年後、この世界にいません！』」と、濱家が吐いたセリフをまねると、一堂大爆笑。ニューヨークの屋敷裕政も「俺はボケやと思うから。持ち前の元ＡＤぐらい『ハッハッ…！』とか言うてたら、その後オレも（濱家に）怒られて…」と暴露して、濱家を恐縮させていた。