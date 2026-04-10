鋭い嗅覚で犯罪捜査や行方不明者の捜索を行う、石川県警の嘱託警察犬に今年度は21頭が選ばれました。9日、石川県警本部で行われたセレモニーでは、川島刑事部長から警察犬の所有者に嘱託書が手渡されました。石川県警では毎年、民間で飼育・訓練され、審査会に合格した犬を警察犬に嘱託しています。今年度は、シェパードなどの大型犬17頭、狭い場所での捜査に役立つ小型犬から4頭と、合わせて21頭が選ばれました。