【モデルプレス＝2026/04/10】タレントの益若つばさが4月8日、自身のInstagramを更新。息子のホワイトデーのクッキー作りショットを公開した。【写真】40歳レジェンドモデル「完成度高すぎ」息子が朝4時までかけて作ったアイシングクッキー◆益若つばさ、息子とクッキー作り益若は「少し前のお話。息子が『ホワイトデーに手作りのアイシングクッキー作りたい』とのことで、ママは助手したよ」とつづり、息子とホワイトデーのクッキ