資料マスク 岡山県は10日、2025年11月28日に発令した「インフルエンザ警報」を解除し、注意報に切り替えたと発表しました。 岡山県内の定点医療機関における1機関当たりの患者報告数が、第13週（3月23日～29日）が7.94人、第14週（3月30日～4月5日）が3.80人となり、県が定める警報解除基準の「2週連続して10人を下回った場合」を満たしました。 ただし依然としてインフルエンザが流行状態にあるとして、