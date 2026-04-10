鎌田大地を擁するクリスタル・パレス（イングランド）は現地４月９日、カンファレンスリーグ（UCL）の準々決勝第１レグでフィオレンティーナ（イタリア）とホームで対戦。３−０の完勝を収めた。この一戦で話題を集めているのが、キックオフ前の光景だ。両チームの選手たちがピッチに登場すると、スタンドからは大量の白いテープが投げ込まれた。海外メディア『ESPN』UK版の公式Xが、「クリスタル・パレスがフィオレンティー