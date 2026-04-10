「クレイジーだ」「どんなアイデアだ」パレス対フィオの試合前に異例の光景！ 大量の白い“装飾品”が話題「彼らはもうチャンピオンのように祝ってる」
鎌田大地を擁するクリスタル・パレス（イングランド）は現地４月９日、カンファレンスリーグ（UCL）の準々決勝第１レグでフィオレンティーナ（イタリア）とホームで対戦。３−０の完勝を収めた。
この一戦で話題を集めているのが、キックオフ前の光景だ。両チームの選手たちがピッチに登場すると、スタンドからは大量の白いテープが投げ込まれた。
海外メディア『ESPN』UK版の公式Xが、「クリスタル・パレスがフィオレンティーナ戦のために飾った装飾品が、至る所に引っかかってしまった」と綴り、件のシーンを公開。「飾りの一部がネットに引っかかり、試合は遅れてスタートした」という。
この投稿にファン・フォロワーも反応。以下のような声があがった。
「過剰な飾り付け」
「クレイジーだ」
「ただトイレットペーパーを投げつけて遊んでるだけ」
「素晴らしい」
「キックオフ前にエンターテインメントを優先したんだ」
「どんなアイデアだ」
「彼らはもうチャンピオンのように祝ってる」
なお、鎌田はこの試合に先発し、終了間際に交代。ベンチに下がる直前の90分には、良質なクロスでイスマイラ・サールが挙げたチーム３点目をアシストした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像＆動画】試合前にまさか！ ピッチに投げ込まれた大量の白いテープ
この一戦で話題を集めているのが、キックオフ前の光景だ。両チームの選手たちがピッチに登場すると、スタンドからは大量の白いテープが投げ込まれた。
海外メディア『ESPN』UK版の公式Xが、「クリスタル・パレスがフィオレンティーナ戦のために飾った装飾品が、至る所に引っかかってしまった」と綴り、件のシーンを公開。「飾りの一部がネットに引っかかり、試合は遅れてスタートした」という。
この投稿にファン・フォロワーも反応。以下のような声があがった。
「クレイジーだ」
「ただトイレットペーパーを投げつけて遊んでるだけ」
「素晴らしい」
「キックオフ前にエンターテインメントを優先したんだ」
「どんなアイデアだ」
「彼らはもうチャンピオンのように祝ってる」
なお、鎌田はこの試合に先発し、終了間際に交代。ベンチに下がる直前の90分には、良質なクロスでイスマイラ・サールが挙げたチーム３点目をアシストした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像＆動画】試合前にまさか！ ピッチに投げ込まれた大量の白いテープ