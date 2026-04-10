フジテレビ三上真奈アナウンサー（37）が10日、フジテレビ系の情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜午前9時）に生出演。番組冒頭で産休に入る報告をした。MCのバナナマン設楽統がおもむろに「そして、みなさん、ご報告があります」と金曜レギュラーに話しとカンニング竹山隆範、千秋、北陽虻川美穂子が声をそろえて「なんですか」とザワついた。設楽は「三上さんが、本日、ここで一旦産休に入る」と報告。三上アナは「そうなんで