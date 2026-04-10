今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『もんじゃ焼き【ナースロボ】』という物体Ｂさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）【インスパイア元】 えぬおーぜっとさんのドリロコス→sm46071041投稿者の物体Ｂさんが作るのは、ベビースターラーメンを使った「もんじゃ焼き」です。まずはキャベツを細かく刻みます。具材は好きな物を入れればいいとのことで、物体Ｂさんは天かすや紅ショウガの他に余った