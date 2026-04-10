4月11日と12日、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」のB1リーグ戦第31節が開催される。 レギュラーシーズンは残り10試合。西地区5位の三遠ネオフェニックスは、逆転での「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」出場へ猛チャージを見せている。第22節から破竹の13連勝を達成すると、1敗を挟み、前節はアウェーで西地区首位の長崎ヴェルカを撃破。30勝ま