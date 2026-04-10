【B1第31節見どころ】残り10試合…逆転CS狙う三遠vs仙台、西地区上位の三河vs名古屋Dなど注目

4月11日と12日、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」のB1リーグ戦第31節が開催される。

レギュラーシーズンは残り10試合。西地区5位の三遠ネオフェニックスは、逆転での「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」出場へ猛チャージを見せている。第22節から破竹の13連勝を達成すると、1敗を挟み、前節はアウェーで西地区首位の長崎ヴェルカを撃破。30勝まで白星を重ねた。今節は同勝率の仙台89ERSとホームで対戦。豊橋市総合体育館を舞台に、CS進出への生き残りをかけた両者の意地が激突する。

第4節に行われた両チームの対戦では仙台がホームで2連勝を収めた。しかし、現在の三遠はケガ人がコートに復帰し、昨シーズンを彷彿とさせるオフェンス力を存分に発揮。長崎との撃ち合いを制した前節は、計6選手が2ケタ得点を挙げる活躍を見せた。今節は失点を抑え、強度の高いディフェンスから素早い攻撃へと転じて主導権を握りたい。守備のキーマンとなり得るのは、ジャレット・カルバーへのマークが予想される吉井裕鷹だ。

前節の仙台は敵地でアルティーリ千葉を100点ゲームで退けた。今節迎える山場は好調の三遠が相手なだけに、攻撃よりも粘り強いディフェンスを体現できるかどうかが大きなポイントになるだろう。相手は佐々木隆成、デイビッド・ヌワバ、ヤンテ・メイテンなど各ポジションに得点力のある選手が並ぶ。キャプテンの渡辺翔太や船生誠也を中心に、40分間途切れることのない堅守で相手のリズムを崩したい。

日本代表の主力でもある西田と齋藤［写真］＝B.LEAGUE

スカイホール豊田では、西地区3位のシーホース三河と同地区2位の名古屋ダイヤモンドドルフィンズによる「AICHI CLASSIC SERIES」が開催。両者のゲーム差は3。第19節の顔合わせではホームの名古屋Dが2連勝を収めたため、三河は借りを返して2位浮上への足がかりをつかみたい。名古屋Dとしても、ここで2連勝できればCSホーム開催の可能性が現実味を帯びてくる。西田優大と齋藤拓実、どちらのエースが大一番の主役となるか注目だ。

早稲田大出身の堀田、岩屋、堀［写真］＝B.LEAGUE

秋田ノーザンハピネッツは第27節以来となるホームゲーム。CNAアリーナ☆あきたで越谷アルファーズとの今シーズン最初で最後の対決を迎える。5連敗から抜け出すには、チームの現状を打破する起爆剤の存在が必要。今節は早稲田大学出身のルーキー3名が同じコートに立つ可能性もある。秋田の岩屋頼と堀田尚秀には、物怖じしないプレーでドラフト組の実力を示し、勝利の原動力となる活躍に期待したい。

SAGAアリーナでは佐賀バルーナーズが京都ハンナリーズを迎え撃つ。昨シーズンまでの対戦成績は4勝4敗。前節は佐賀がレバンガ北海道、京都が名古屋Dから白星を奪って見せたため、両者の勢いがぶつかる白熱した展開に期待だ。ホームの佐賀は、引き続き強みである連動したディフェンスを披露したいところ。けん引役の内尾聡理のほか、インサイドではジョシュ・ハレルソンの働きもカギを握る。

文＝小沼克年

［写真］＝B.LEAGUE

B1リーグ戦の第31節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。クラブ最多となる10連勝中の群馬クレインサンダーズでは、藤井祐眞が6000得点、中村拓人が500アシストを射程圏内にとらえている。好調なチームを支えるポイントガードが節目の記録をダブル達成する可能性もありそうだ。また、過去に2度ブロック王に輝いた実績を持つ京都ハンナリーズのジョーダン・ヒースは500ブロックの大台が目前。達成すればジョシュ・ハレルソンに次ぐ史上2人目の快挙となる。

◆■B1第31節試合日程

・秋田ノーザンハピネッツ vs 越谷アルファーズ（＠CNAアリーナ☆あきた）



GAME1：4月11日（土）14時05分～ GAME2：4月12日（日）14時05分～

・千葉ジェッツ vs 滋賀レイクス（＠LaLa arena TOKYO-BAY）



GAME1：4月11日（土）14時05分～ GAME2：4月12日（日）14時05分～

・大阪エヴェッサ vs ファイティングイーグルス名古屋（＠おおきにアリーナ舞洲）



GAME1：4月11日（土）14時05分～ GAME2：4月12日（日）14時05分～

・広島ドラゴンフライズ vs サンロッカーズ渋谷（＠広島サンプラザホール）



GAME1：4月11日（土）14時05分～ GAME2：4月12日（日）14時05分～

・佐賀バルーナーズ vs 京都ハンナリーズ（＠SAGAアリーナ）



GAME1：4月11日（土）14時05分～ GAME2：4月12日（日）13時05分～

・レバンガ北海道 vs 長崎ヴェルカ（＠北海きたえーる）



GAME1：4月11日（土）15時05分～ GAME2：4月12日（日）14時05分～

・群馬クレインサンダーズ vs 川崎ブレイブサンダース（＠オープンハウスアリーナ太田）



GAME1：4月11日（土）15時05分～ GAME2：4月12日（日）15時05分～

・アルティーリ千葉 vs 横浜ビー・コルセアーズ（＠千葉ポートアリーナ）



GAME1：4月11日（土）15時05分～ GAME2：4月12日（日）15時05分～

・富山グラウジーズ vs 宇都宮ブレックス（＠富山県西部体育センター）



GAME1：4月11日（土）15時05分～ GAME2：4月12日（日）14時05分～

・三遠ネオフェニックス vs 仙台89ERS（＠豊橋市総合体育館）



GAME1：4月11日（土）15時05分～ GAME2：4月12日（日）15時05分～

・シーホース三河 vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ（＠スカイホール豊田）



GAME1：4月11日（土）15時05分～ GAME2：4月12日（日）15時05分～

・アルバルク東京 vs 島根スサノオマジック（＠TOYOTA ARENA TOKYO）



GAME1：4月11日（土）17時05分～ GAME2：4月12日（日）15時05分～

・琉球ゴールデンキングス vs 茨城ロボッツ（＠沖縄サントリーアリーナ）



GAME1：4月11日（土）18時05分～ GAME2：4月12日（日）18時05分～