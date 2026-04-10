猫が飼い主のお風呂を覗くときの心理3選 水が苦手なはずなのに、猫にお風呂を覗かれることがあります。そんなときの猫はどんな気持ちなのでしょうか。 1.一緒にいたい 飼い主さんのお風呂を猫が覗きに来るのは、飼い主さんのことが大好きで、一緒にいたいから。甘えん坊な性格なのでしょう。お風呂だけでなく、トイレの出待ちをしたり、帰宅時も玄関で迎えてくれることがあります。 ただ、スキンシップや遊び