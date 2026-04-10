猫が飼い主のお風呂を覗くときの心理3選

水が苦手なはずなのに、猫にお風呂を覗かれることがあります。そんなときの猫はどんな気持ちなのでしょうか。

1.一緒にいたい

飼い主さんのお風呂を猫が覗きに来るのは、飼い主さんのことが大好きで、一緒にいたいから。甘えん坊な性格なのでしょう。お風呂だけでなく、トイレの出待ちをしたり、帰宅時も玄関で迎えてくれることがあります。

ただ、スキンシップや遊びが足りなくてついて来てしまう場合も。構ってほしくて飼い主さんをそっと覗いているのです。

2.水の音に興味津々

好奇心旺盛な猫の場合、飼い主さんについて来るというよりは、お風呂場の水の音が気になって覗きに来るということもあります。

水道の蛇口から水を飲む習慣のある猫だったら、水を飲みたくてチャンスを伺っていることも。

浴室のドアの向こうで飼い主さんが何をしているのかな、と興味を持っていることも考えられます。何か楽しいことをしているのなら、一緒に遊びたいと思っているのかも知れませんね。

3.心配している

猫は水が苦手なはずなのに飼い主さんのお風呂を覗きに来る理由…それは、水が苦手だからこそ。猫の祖先は乾燥地帯に生息していました。水に濡れると体は重くなり、体温を奪われてしまいます。それは、野生で生きる猫にとって、命に関わる大きな問題なのです。そのため、現代の猫も水が苦手だといわれています。

お風呂場には水があります。シャワーを浴びたり、お湯を張った浴槽に入ったり、飼い主さんは不思議なことをすると思っているのでしょう。猫は、そんな飼い主さんを心配して見守っているのです。無事に出てきたらほっとしているのかも知れませんね。

猫が飼い主のお風呂を覗くときの注意点

愛猫にお風呂まで覗かれたら、愛おしさも倍増しちゃいますね。浴室から出るのをじっと待っている様子には心を奪われてしまいます。

でも、じっと待っていることができずに、大きな声で鳴き続けたり、ドアを傷つけるほど引っ掻くようなときは注意が必要です。飼い主さんと離れることができずに、不安を抱えている可能性があります。

そのような状態は「分離不安症」と呼ばれます。お風呂以外でも、飼い主さんが見えなくなると問題行動を起こします。分離不安症が疑われたら、動物病院で相談してくださいね。

まとめ

猫は水が苦手といいます。それなのに、飼い主さんのお風呂は覗いたりするんですよね。不思議な行動ですが、それにはちゃんと理由がありました。

不安や心配を抱えていたり、構ってほしい願望からのこともあります。お風呂から上がったら、撫でてあげたり優しく声をかけて、安心させてあげましょう。