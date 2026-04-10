PC向けのローカルAI実行アプリ「LM Studio」を開発するElement Labsが、iPhone向けローカルAI実行アプリの「Locally AI」を買収したことを発表しました。Locally AI joins LM Studio | LM Studio Bloghttps://lmstudio.ai/blog/locally-ai-joins-lm-studioLM StudioはWindows、macOS、Linuxに対応するAI実行アプリで、インターネット上で公開されているAIモデルを検索してダウンロードしたり、ダウンロードしたAIモデルをローカル