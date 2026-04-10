＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン初日◇10日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞国内女子ツアーは第1ラウンドが進行中。日本ツアー今季初戦の渋野日向子が午前9時50分にティオフ。パーで滑り出した。【写真】同郷ルーキーは“恩人・日向子ちゃん”と感激ラウンド1番パー5はティショットが左ラフへ。アイアンでレイアップすると、フェアウェイからの3打目は10メートルほどと寄せきれず、2パットのパー