＜速報＞渋野日向子は2パットのパー発進 日本ツアー今季初戦
＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン 初日◇10日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞国内女子ツアーは第1ラウンドが進行中。日本ツアー今季初戦の渋野日向子が午前9時50分にティオフ。パーで滑り出した。
【写真】同郷ルーキーは“恩人・日向子ちゃん”と感激ラウンド
1番パー5はティショットが左ラフへ。アイアンでレイアップすると、フェアウェイからの3打目は10メートルほどと寄せきれず、2パットのパーとした。同組の小祝さくらは寄せワンのバーディ、冠の富士フイルムとスポンサー契約を結ぶ竹田麗央は2オン2パットのバーディを決めた。渋野と同じく米ツアーを主戦場にする岩井明愛、岩井千怜の姉妹は、佐久間朱莉を加えて渋野らのひと組後でプレーする。尾関彩美悠と稲垣那奈子が4アンダーで首位。3アンダー・3位タイに岡山絵里と佐藤心結、2アンダー・5位タイに大里桃子、吉澤柚月、鈴木愛、青木瀬令奈らが並んでいる。賞金総額は1億円、優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 富士フイルム・スタジオアリスのリーダーボード
「あの一言があったから…」岡山出身ルーキーが“恩人・日向子ちゃん”と感激ラウンド
【写真】ウキウキでヘビを放り投げるシブコ
実感なき新婚生活 桂川有人は小祝さくらとの結婚を自ら報告
ゴルフの祭典「マスターズ」 リーダーボード
【写真】同郷ルーキーは“恩人・日向子ちゃん”と感激ラウンド
1番パー5はティショットが左ラフへ。アイアンでレイアップすると、フェアウェイからの3打目は10メートルほどと寄せきれず、2パットのパーとした。同組の小祝さくらは寄せワンのバーディ、冠の富士フイルムとスポンサー契約を結ぶ竹田麗央は2オン2パットのバーディを決めた。渋野と同じく米ツアーを主戦場にする岩井明愛、岩井千怜の姉妹は、佐久間朱莉を加えて渋野らのひと組後でプレーする。尾関彩美悠と稲垣那奈子が4アンダーで首位。3アンダー・3位タイに岡山絵里と佐藤心結、2アンダー・5位タイに大里桃子、吉澤柚月、鈴木愛、青木瀬令奈らが並んでいる。賞金総額は1億円、優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 富士フイルム・スタジオアリスのリーダーボード
「あの一言があったから…」岡山出身ルーキーが“恩人・日向子ちゃん”と感激ラウンド
【写真】ウキウキでヘビを放り投げるシブコ
実感なき新婚生活 桂川有人は小祝さくらとの結婚を自ら報告
ゴルフの祭典「マスターズ」 リーダーボード