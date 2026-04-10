(C)1997 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, ND ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ジブリがいっぱい COLLECTIONより、宮粼駿監督「もののけ姫」の4K UHD Blu-ray＋Blu-rayセット(品番：WDUG-1196)を6月24日に発売する。価格は11,880円。発売・販売元はハピネット・メディアマーケティング。 2025年3⽉に北⽶で、続いて同年10⽉からは⽇本国内でもIMAX劇場上映され⼤ヒットを