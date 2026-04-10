(C)1997 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, ND

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ジブリがいっぱい COLLECTIONより、宮粼駿監督「もののけ姫」の4K UHD Blu-ray＋Blu-rayセット(品番：WDUG-1196)を6月24日に発売する。価格は11,880円。発売・販売元はハピネット・メディアマーケティング。

2025年3⽉に北⽶で、続いて同年10⽉からは⽇本国内でもIMAX劇場上映され⼤ヒットを記録した「もののけ姫」の4Kデジタルリマスター版が、4K UHD BD化。スタジオジブリ⻑編作品としては「君たちはどう⽣きるか」に続く4K UHD BD化となり、同様の新たなマスターで制作されたBDとの2枚組仕様となっている。

「細部まで鮮明な映像とクリアな⾳響を徹底追求し、⽣い茂る森の緑、キャラクターの繊細な表情、そして迫⼒のアクションシーンが、かつてない没⼊感を⽣み出し、まるで物語の世界に⾜を踏み⼊れたかのような、新鮮な感動を体感できる」としている。

『もののけ姫』4K UHD＋ブルーレイ 6/24発売│予告編

映像特典には、2025年10⽉の劇場公開に先駆けて⾏なわれた4KデジタルリマスターIMAXプレミア試写会における松⽥洋治(アシタカ役)、⽯⽥ゆり⼦(サン役)、鈴⽊敏夫プロデューサーによる舞台挨拶の映像を収録。4KデジタルリマスターIMAX上映の告知映像と予告編、4Kデジタルリマスター拡⼤上映の予告編も収録する。

音声は、UHD BDが⽇本語2.0chステレオ/リニアPCM、⽇本語5.1chサラウンド/ドルビーTrue HD(ロスレス)、⽇本語⾳声ガイド2.0ch ステレオ/ドルビーデジタル。

BDが、⽇本語2.0chステレオ/リニアPCM、⽇本語5.1chサラウンド/DTS-HDマスターオーディオ(ロスレス)、英語5.1chサラウンド/ドルビーデジタル、⽇本語⾳声ガイド2.0chステレオ/ドルビーデジタル。

字幕はUHD BDが日本語、バリアフリー日本語。BDが日本語、日本語(英語吹替用)、英語、バリアフリー日本語。

(C)1997 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, ND

(C)1997 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, ND

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