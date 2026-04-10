トレンディードラマで一世を風靡した鈴木保奈美（59）が、本格的な舞台女優になりつつある。2021年にタレントの石橋貴明（64）と離婚した後、本当にやりたい仕事だけに絞っているようだ。演劇界では“大先輩”の宮沢りえ（52）や大竹しのぶ（68）と比べる声も聞こえてきたが、その評価とは？＊＊＊【貴重ショット】あどけない23歳が8歳年の離れた男と…「鈴木保奈美」の“不倫現場”本物の芝居好き鈴木は22年以降、幾度と