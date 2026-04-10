トレンディードラマで一世を風靡した鈴木保奈美（59）が、本格的な舞台女優になりつつある。2021年にタレントの石橋貴明（64）と離婚した後、本当にやりたい仕事だけに絞っているようだ。演劇界では“大先輩”の宮沢りえ（52）や大竹しのぶ（68）と比べる声も聞こえてきたが、その評価とは？

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本物の芝居好き

鈴木は22年以降、幾度となく舞台への出演を重ねてきた。満を持して主演を務めたのは、24年に「京都劇場」などで上演された「逃奔政走−嘘つきは政治家のはじまり？−」だ。

今年も東京・後楽園の「IMM THEATER」にて4月3日から開幕した「汗が目に入っただけ」でヒロインを担う。

鈴木保奈美

「彼女はやっぱり根っからの女優ですね」

と、舞台に詳しい芸能記者は語る。

「本番でのミスが許されない演劇は、稽古が厳しく、ステージ上のプレッシャーも大きい。そんな苦労が絶えない道に進んだところを見ると、本当に芝居が好きなのだと思います。昔の知名度を生かしてバラエティー番組で小銭を稼ぐようなチャラい仕事は、ほとんど受けていません」（同）

「センターに立ちたい」

鈴木が舞台女優を務める理由には、年齢的な問題もあるという。

「“子育てが一段落したこと”を理由に石橋と離婚を発表した時、彼女は54歳になっていました。その後、映画や地上波の連ドラでヒロインを任されたことはありません。しかし、舞台であれば、まだまだ主役を張るチャンスは巡ってくる。今なお女優としてセンターに立ちたいという気持ちが強いのだと思います」（前出の芸能記者）

冒頭で触れた「逃奔政走」と「汗が目に入っただけ」は、いずれも新進気鋭の演出家と名高い冨坂友氏（40）の作品だ。彼のファンだった鈴木は自らアプローチをかけ、主演の座を勝ち取ったという。

「シチュエーションコメディーを得意とする冨坂氏の舞台は、出演者が喋りまくることで知られており、台本を覚えるだけでも大変です。もっとも鈴木は“せりふを飛ばしたことは一度もない”と公言している。スタッフや共演者の間では、すでにさすがの実力だと高く評価されています」（同）

大きなアドバンテージ

次は舞台を主戦場としてきた人気役者、小手伸也（52）主演作への出演が決まっているようで、今後も順風満帆である。

「鈴木はこのままいけば宮沢や大竹と同じように、テレビドラマ出身の舞台女優として大成する道を歩むかもしれません」

とは、演劇関係者。

「もちろん現状では、鈴木はこの二人より圧倒的に格が低いといえます。宮沢は菊田一夫演劇賞の演劇賞に輝いた経歴を誇る名女優ですし、大竹は音楽劇『ピアフ』を通算200回超も上演してきた“生ける伝説”ですから」（同）

ただし、鈴木には一つ大きなアドバンテージがあり、近い将来、二人との差を急速に縮めていく可能性も考えられるという。

「鈴木は性格的に控え目なのか、演出家にそこまで文句を言いません。一方の宮沢と大竹はめちゃくちゃ意見を言います。外国人演出家の時はまだおとなしくしていますが、日本人演出家相手には厳しい言葉を浴びせまくる。そう考えるとこの先は、制作陣からのウケが良く、知名度も高い鈴木にオファーが相次ぐといわれています」（同）

「東京ラブストーリー」で瑞々しい笑顔を見せていた鈴木も、今年8月には還暦を迎える。もっともいまだ容色は劣え知らず。これから“第二の人生”は本番を迎えそうな勢いである。

「週刊新潮」2026年4月9日号 掲載